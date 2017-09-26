Мэрия Москвы опубликовала карту 210 площадок, на месте которых построят дома для переселенцев из хрущевок.

К 2019 году власти планируют построить 59 новых домов, после чего в 2020–2021 годах начнется волновое переселение, сказано на сайте мэрии.

Главой Московского фонда реновации стал бывший генеральный директор Домостроительного комбината N1 (ДСК N1) Анатолий Константинов.

Под снос по программе «реновации» попали 5144 дома. Больше всего зданий снесут в Кузьминках – 284.

Правительство Москвы 8 августа утвердило стандарт отделки квартир, которые предоставят жителям попавших под снос домов. Заявлено, что отделка будет соответствовать уровню «комфорт-класс».