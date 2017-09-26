Российская академия наук вплотную подошла к тому, чтобы выбрать нового президента. Во вторник прошел первый тур голосования, главным результатом которого можно считать тот факт, что из борьбы выбыл академик Владислав Панченко, который считается близким к братьям Ковальчукам, давним друзьям Владимира Путина. Имя нового президента должно определиться сегодня.

Руководитель РАН получит под свое управление структуру, которая хоть и утратила часть функций, но все же продолжает распоряжаться немалой частью бюджетных средств и объединяет под своей крышей свыше двух тысяч академиков и членов-корреспондентов и сотни научных организаций. Republic коротко объясняет, что стоит на кону.