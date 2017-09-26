25 сентября на Новом Арбате Mercedes-Benz сбил сотрудника ГИБДД, он скончался от полученных травм. Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места происшествия, на которых виден номер автомобиля: А896МР97.
Как рассказали два источника Republic, этот номер закреплен за ФСБ. Автомобиль относится к войсковой части 44710 – это спецгараж на Лубянке.
При этом, как отметил собеседник, в машине был только водитель без пассажира. В противном случае автомобиль двигался бы с сопровождением экипажа ДПС, отметил он.
У пользователя «Вконтакте» Егора Дрягина в аккаунте появилась видеозапись с камеры наблюдения, которая зафиксировала происшествие. Сотрудник ГИБДД стоял на разделительной полосе в то время, как по ней ехал автомобиль с включенной мигалкой. На видео отмечено время происшествия – 22:08. Очевидцы произошедшего рассказывали «Газете.Ru», что автомобиль двигался со скоростью 120 километров в час.
По данным источников ТАСС, прибывшие на место сотрудники полиции скрутили с автомобиля передние и задние номера. Сотрудникам СМИ также запретили вести съемку места происшествия.
Водителя, который находился за рулем Mercedes, увезли с места на другом автомобиле ФСБ с номерами А848МР97, пишет РБК со ссылкой на источник. При этом обе машины относятся к одной и той же войсковой части. «Газета.Ru» писала, что на место аварии приезжали также «высокопоставленные представители силовых ведомств».
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