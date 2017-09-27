Первого октября в испанском регионе Каталония пройдет референдум, на котором жителям предложат ответить на один-единственный вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой республикой?» Результат, кажется, предрешен: большинство каталонцев сейчас высказываются за отделение от Испании, а местное правительство уже подготовило детальный план по созданию независимого государства. Интрига в том, что Мадрид не только считает предстоящий референдум незаконным, но и пытается всячески не допустить его проведение. О том, как каталонцы готовятся к голосованию – в статье Надежды Макоевой, журналиста-фрилансера, живущего в городе Ла-Гаррига в 30 км от Барселоны.
Уже много вечеров подряд ровно в 22:00 по всей Каталонии раздается грохот кастрюль и сковородок. Граждане, которые поддерживают выход Каталонии из состава Испании, выходят на балконы и во дворы и что есть мочи колотят половниками по всякой кухонной утвари – в знак протеста против давления со стороны Мадрида. Cacerolada – выражение несогласия звоном домашней утвари – давняя традиция в испаноязычных странах. В 2003 году кастрюлями гремели всей Испанией, протестуя против ввода войск в Ирак. Осенью 2017-го каталонцы шумят в одиночку: на этот раз поддержки от остальной Испании ждать не приходится.
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