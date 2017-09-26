Набрав на состоявшихся 25 сентября выборах 12,6% голосов, правопопулистская «Альтернатива для Германии» стала третьей по величине силой и объявила себя «конструктивной оппозицией». Однако для самой партии пребывание в Бундестаге может обернуться многочисленными проблемами и неизбежной трансформацией.

«Мы будем охотиться за вами! Мы вернем себе свою страну и свой народ!», – эмоционально обещает правительству солидный пожилой господин, шокируя журналистов и наблюдателей.

Выборы в Бундестаг завершены, АдГ обустраивается в оппозиции, которую 76-летний юрист Александр Гауланд очевидно представляет чем-то вроде засады. Нынешний лидер АдГ – бывший госсекретарь земли Гессен, некогда – респектабельный политик правого крыла консервативной ХДС (Христианско Демократический Союз). Пару лет назад ему стало там неуютно – меркелевская ХДС все больше теряла любезную его сердцу «правизну», во имя прогресса европейской интеграции вытесняя из внутрипартийной дискуссии острые темы европейской и немецкой политики.

Так же неуютно чувствовали себя в те годы многие правые консерваторы и национал-либералы, так как их партии теряли принципиальные программные характеристики. Одной из причин было давление из Брюсселя: кризисы требовали спасения общеевропейской валюты, пусть даже в ущерб немецкому благосостоянию. Другой – стремление партий к «политической середине», чтобы набрать больше голосов на выборах. ХДС сдвигалась влево, СДПГ (социал-демократы) и Зеленые – вправо, маленькая либеральная СвДП моталась между своими убеждениями и желанием привлечь чужих избирателей, пока окончательно не потеряла себя и не сгинула надолго. В то же время реальная «середина», средний класс, стремительно беднел и сокращался в ходе кризисов.