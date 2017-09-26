Facebook в 2018 году должен выполнить закон о локализации персональных данных. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», – сказал он.

Компания сейчас рассматривает варианты исполнения закона, рассказал Жаров. Официальных уведомлений от Facebook не поступало, отметил он.

В ведомстве «прекрасно осознают», что у Facebook большое число российских пользователей, добавил глава Роскомнадзора. «С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», – сказал он.

LinkedIn заблокировали в России осенью 2016 года. О блокировке социальной сети попросил Роскомнадзор; ведомство настаивало, что LinkedIn собирает и передает данные российских пользователей без их согласия.