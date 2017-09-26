Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Нижегородской области Валерия Шанцева. Указ размещен на сайте президента.

Шанцев подал заявление об увольнении по собственному желанию, сказано в тексте указа.

Временно исполняющим обязанности губернатора станет первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин.

Ранее источники «Ведомостей» называли Валерия Шанцева одним из претендентов на увольнение. По данным газеты, Кремль планирует уволить не менее пятерых глав регионов.

Накануне в отставку подал самарский губернатор Николай Меркушкин. Его Путин назначил спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов.