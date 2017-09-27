Фильм «Гоголь. Начало» уже собрал в прокате более 400 млн рублей, и это, как и обещает название картины, действительно только начало: в кинотеатрах покажут три следующие части, а затем сериал полностью (восемь серий) выйдет на ТВ и принесет еще и рекламные деньги. В фильме смешаны жанры, он вызывает споры, кинокритик Антон Долин охарактеризовал его как «Наглый треш-балаган о юности Гоголя-сыщика». Но как бы то ни было, это очередная и очень мощная попытка сделать в России блокбастер – с этим у нас, как известно, дела обстоят не так хорошо, как, например, с артхаусом. Фильм снят продюсерской компанией «Среда» по идее ее основателя Александра Цекало. Многие запомнили его комиком – в этой ипостаси он выступал сначала в составе кабаре-дуэта «Академия», а потом в телевизионных шоу, но уже в последние годы работы на телевидении сменил роль исполнителя на роль продюсера. А основав собственную продакшен-компанию, Цекало полностью сосредоточился на создании кино, причем явно с оглядкой на международный рынок. Права на несколько сериалов «Среды» («Фарца», «Мажор», «Метод») уже купил Netflix. Да и в интервью Republic продюсер, говоря о состоянии российского кино, постоянно сверяется с западными стандартами.

– Вы следите за динамикой сборов «Гоголя»?

– А зачем? Мы отымели все фильмы в первый уикенд, но я спокойно к этому отношусь. Этого могло не быть, если бы фильм, например, вышел в другом месяце. Просто прекрасное стечение обстоятельств, а также дерзость, качество, реклама. До этого в кинопрокате никогда не было сериалов, если не считать премьер, но «Среда» всегда будет делать то, чего не делает никто.

– «Гоголя» профинансировал канал «ТВ-3», а кто получает прибыль?

– Прибыль от проката получает канал. Собственно, каналы делают это во всем мире. Слава богу, в России есть еще несколько каналов, которые понимают, что производить кино нелегко, и через какое-то время возвращают права производителю, тем самым поддерживая его. И надо было сделать выбор: рубиться и, может быть, победить (договориться о совместном владении правами или об их возврате «Среде» через некоторое время. – Republic), но уже в следующем году, либо принять условия и начать съемки. Но канал же всегда прав.

– А сколько канал заплатил вам?

– Это коммерческая тайна. Заплатили хорошо, и «Среда» заработала больше, чем если бы работала при обычном порядке, когда права в совладении или возвращаются. У меня нет претензий. И вообще, как к каналу могут быть претензии? Это как воевать, не знаю, с ветром. У кого деньги, тот сильнее. Но в любом случае мы укрепили свою репутацию суперского производителя фильмов.

– А вообще ваш бизнес про деньги? Я прочитала в РБК о финансовых делах «Среды» – то густо, то пусто.