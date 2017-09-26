Студенты чеченских вузов пожаловались на то, что их обязали посетить матч «Ахмат» (бывший «Терек) – “Рубин” под угрозой отчисления. Об этом пишут “Кавказ.Реалии” и “Кавказский узел”.

“Нас предупредили, что к семи часам вечера надо быть на стадионе имени Билимханова. Причем это касалось и тех, кто живет в Грозном, и тех, кто приезжает учиться из районов и сел. Тем, кто не придет, грозили не допустить к экзаменам, а то и отчислить”, – рассказал один из студентов.

Отмечается, что во время матча студентам напомнили, что нужно кричать не “Терек”, а “Ахмат”.

В конце июля стало известно, что школы Чечни обязали закупить дневники с эмблемой “Ахмата”, который выпускается в местной типографии. В Минобразования республики эту информацию отвергли.

Футбольный клуб “Терек” переименовали в “Ахмат” в июне 2017 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что об этом руководство клуба попросили болельщики.