В октябре в Малайзии начинается суд по делу об убийстве Ким Чен Нама – брата главы Северной Кореи. Арестованы лишь исполнительницы – девушки, которым теперь грозит смертная казнь. Предполагаемым организаторам удалось скрыться.

Убийство Ким Чен Нама стало одним из самых громких политических преступлений последних лет. Убийцы действовали открыто (нападение произошло в аэропорту Куала-Лумпура) и использовали нервно-паралитический агент VX, одно из самых сильных отравляющих веществ. Местные власти обвинили в этом Пхеньян. Предполагаемый мотив – опасения, что брат главы КНДР может претендовать на его место.

Исполнительницами были две девушки – Айша Сити из Индонезии и Доан Ти Хуонг из Вьетнама. Обе в прошлом оказывали эскорт-услуги. Следуя официальной версии, обе были завербованы агентами северокорейских спецслужб. Правда, ни та ни другая, похоже, не подозревали, что будут участвовать в преступлении, не говоря уже о политическом убийстве.

В преддверии суда журнал GQ опубликовал расследование с неизвестными до этого деталями подготовки убийства. В основном оно касается истории одной из подсудимых. Судя по всему, организаторы использовали ее, представив нападение как безобидный розыгрыш.

Вербовка

Айша Сити родилась в небольшой деревне, недалеко от Джакарты. Соседи рассказывают, что она ходила в духовное училище и помогала отцу, который занимался заготовкой специй. Когда ей исполнилось четырнадцать, она устроилась в швейную мастерскую, работая по 13 часов в день и получая $50 в месяц.