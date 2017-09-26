Пока Владимир Путин и его администрация спокойно готовятся к весьма предсказуемому переизбранию, внесистемная оппозиция, лишенная легитимной возможности участвовать в президентской кампании, нащупывает собственную тактику действий. Михаил Ходорковский призвал к «активному бойкоту», Алексей Навальный собирается выдвигаться сам, другие либералы пока определяются с персональными стратегиями. С прошлой кампании, казалось бы, мало что изменилось: положение внесистемной оппозиции скорее ухудшилось, равно как и ее политические шансы. Создается устойчивое ощущение неподвижности режима и бесперспективности его критиков, что делает важные тренды практически незамеченными.

Между тем шесть лет – значимый срок. Если посмотреть на этот период с определенной дистанции, то он покажется насыщенным и бурлящим, а изменения – глубокими и необратимыми.

После Крыма

Первое и главное – это трансформация страны в результате геополитического кризиса – Крыма, санкций, дефицита ресурсов, а вслед за этим – новой посткрымской психологии элиты. И власть, и оппозиция стали более охранительными, каким бы вызывающим ни показался этот тезис. Две ее ключевые фигуры – Алексей Навальный и Михаил Ходорковский – публично солидаризировались с лозунгом «Крым наш».

Это усилило дистанцию между бескомпромиссно настроенной либеральной аудиторией и лидерами оппозиции, размыло их электоральную базу и создало неудобную тему для обсуждения. Однако в то же время это позволило лидерам не провалиться в пропасть политически бесперспективной маргинальной периферии. Крымский вопрос также противопоставил две ключевые антипутинские фигуры Западу, делая спекуляции власти на тему революционных планов Госдепа гораздо менее убедительными. И Навальный, и Ходорковский выбирают технологический прагматизм и рациональные игры как более действенные тактики противостояния власти. Это делает обоих и более опасными для Кремля.