Капитализация холдинга TCS Group Holding Олега Тинькова (входят Тинькофф банк и «Тинькофф страхование») превысила $3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи, пишет RNS.

Стоимость акции холдинга в ходе торгов превысила $16,5. С начала года цена акций TCS Group, таким образом, выросла на 56%.

Чистая прибыль холдинга по итогам 2016 года по МСФО составила 11 млрд рублей, эта сумма почти в 6 раз превышает итог 2015 года. Совокупные активы компании к концу 2016 года составляли 175,4 млрд рублей.