Президент России Владимир Путин отправил в отставку главнокомандующего Военно-космическими силами Виктора Бондарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем же указом президент уволил главу Россотрудничества Любовь Глебову.

Ранее стало известно, что Бондарев должен занять место председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова. Сенатор согласился оставить свой пост якобы из-за давления Минобороны, писало РБК.

О том, что Бондарев может перейти на работу в Совет Федерации в июне сообщали источники издания. Для этого, однако, необходимо было принять поправку, отменяющую ценз оседлости для лиц, претендующих на членство в верхней палате парламента.