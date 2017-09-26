Президентов Российской академии наук (РАН) выбрали директора нижегородского Института прикладной физики Александра Сергеева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Руководитель Института океанологии имени П.П. Ширшова Роберт Нигматулин набрал 412 голосов, а Сергеев – 1045 голосов.

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Выборы главы академии должны были пройти в марте 2017 года, но все претенденты сняли свои кандидатуры с выборов. После этого Госдума изменила процедуру голосования на выборах главы РАН. Согласно новым правилам, кандидат избирается прост большинством голосов, а одобряет его кандидатуру президент (раньше одобряло правительство).

Как пишет «Коммерсантъ», Сергеев, выступая с предвыборной программой, назвал состояние науки в России «близким к катастрофическому». По его мнению, нехватка финансирования академии связана с приоритетами сырьевой экономики, поэтому он предложил финансировать РАН за счет налога на прибыль сырьевых компаний. В его программу также вошло создание при академии попечительского совета во главе с президентом России Владимиром Путиным.