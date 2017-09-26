Джеймс Дайсон, основатель компании Dyson, производящей вакуумные пылесосы, заявил о планах создать «радикальный» электромобиль, передает Reuters.

Запустить производство электрических автомобилей он планирует к 2020 году. Всего на дизайн автомобиля и на создание аккумулятора Дайсон потратит около $2,7 млрд.

По его словам, секретная команда инженеров уже более двух лет разрабатывает аккумулятор для автомобиля.

«Это не спортивный автомобиль и не очень дешевый автомобиль», – отметил он (цитата по Bloomberg).

Дайсон также исключил возможность сотрудничать с известными автопроизводителями, пишет агентство.

Компанию Dyson создали в 1991 году. Она выпускает пылесосы, фены и сушилки для рук.