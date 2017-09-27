ДТП на Новом Арбате уже в первые минуты после случившегося стали сравнивать с убийством на «Ждановской». Классический позднесоветский сюжет, когда люди, привыкшие к вседозволенности и безнаказанности, обеспечиваемой их погонами и статусом их ведомства, случайно убивают человека, который тоже носит погоны, но уже другие. Преступление, которое, будь его жертвой обычный человек, затерялось бы в сводке происшествий, становится вдруг важнейшим политическим событием.

«Ждановская» – это в конце 1980 года пьяные милиционеры из московского метро забили до смерти задремавшего в вагоне майора КГБ, спровоцировав тем самым очередной и самый жестокий виток давнего противостояния советских МВД и КГБ, закончившийся вскоре полной и безоговорочной победой чекистов (милиционеров расстреляли, председатель КГБ Юрий Андропов стал главой государства, министр внутренних дел Николай Щелоков застрелился). Спустя 37 лет – все наоборот; в роли убийцы неизвестный чекист за рулем служебного автомобиля на разделительной полосе Нового Арбата, погибший – лейтенант МВД. Соблазнительная историческая параллель, но не более; прямо скажем, что убийство на «Ждановской» потому и стало историческим, что от ведомства, которому позволено многое, тогда пострадало ведомство, которому позволено все, и вряд ли это дело стало бы таким же резонансным, если бы наоборот, чекисты в 1980 году убили милиционера – им это и тогда было можно, и сейчас в этом смысле вряд ли что-то изменилось. Чекистам можно.