Король Саудовской Аравии Салман бен Абдуль Азиз Аль Сауд разрешил выдавать водительские права женщинам. Его указ опубликовало саудовское агентство SPA.
Права женщинам начнут выдавать с июня 2018 года.
Заметка дополняется.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдуль Азиз Аль Сауд разрешил выдавать водительские права женщинам. Его указ опубликовало саудовское агентство SPA.
Права женщинам начнут выдавать с июня 2018 года.
Заметка дополняется.
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