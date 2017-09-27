Король Саудовской Аравии Салман бен Абдуль Азиз Аль Сауд разрешил выдавать водительские права женщинам. Его указ опубликовало саудовское агентство SPA.

Права женщинам начнут выдавать с июня 2018 года. 

Заметка дополняется.