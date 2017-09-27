Россия заняла 38 место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности 2016–2017» Всемирного экономического форума. Таким образом, за год Россия поднялась на пять позиций в рейтинге.

Поясняется, что Россия продвинулась в рейтинге благодаря улучшению макроэкономической ситуации после рецессии в 2015–2016 годах. При этом экономика остается завиисмой от экспорта минеральных ресурсов. Главными сложностями для ведения бизнеса в стране называют коррупцию, высокие налоги, доступ к финансированию и инфляцию.

В первую пятерку рейтинга попали Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.

Рейтинг составляется на основании индекса, который оценивает уровень продуктивности и конкурентоспособности страны. Оцениваются, в частности, уровень развития инфраструктуры, государственных институтов, финансового рынка, а также уровень инноваций.