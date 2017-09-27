Тверской районный суд арестовал бывшего гендиректора СУ-155 Александра Мещерякова по делу о хищении средств дольщиков недостроенных домов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники; информацию об аресте подтвердил адвокат Мещерякова.

Мещерякова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Обвинение связано с незавершенным строительством домов в Москве, рассказали источники издания. Адвокат Мещерякова отказался комментировать дело.

Как писал ранее «Коммерсантъ», на шести площадках, где СУ-155 продавала квартиры в домах, не была оформлена необходимая документация, в том числе разрешение на строительство.

Отмечается, что против ареста Мещерякова выступил как его адвокат, так и прокурор по делу.

Бывшего гендиректора строительной компании в 2015 году обвинили в уклонении от налогов на сумму 210 млн рублей, однако дело закрыли после того, как он выплатил нужную сумму.

СУ-155 столкнулась с проблемами в 2015 году. Компанию передали на санацию банку «Российский капитал», а в апреле 2016 года ее признали банкротом.