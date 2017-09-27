Twitter решил вдвое увеличить число допустимых знаков в сообщении. Об этом сказано в блоге компании.

Обновление доступно в тестовом режиме для некоторых пользователей. Если компания одобрит его, то максимальная длина твита увеличится до 280 знаков.

Сейчас пользователи, пишущие твиты на японском, корейском или китайском языках, пользуются сервисом значительно чаще, так как, благодаря особенностям языка, им хватает 140 символов, чтобы высказать мысль, пояснила продакт-менеджер компании Элайза Розен.

Пишущие на английском пользователи тратят больше времени на обдумывание сообщения, сказано в блоге, а иногда отказываются от его публикации. При этом средняя длина сообщений на английском в среднем вдвое длиннее, чем на японском, привела пример Розен.

Как отмечает «Интерфакс», у президента США Дональда Трампа, активно пользующегося твиттером, функция пока не доступна.

В 2016 году длину твита увеличили, отказавшись считать длину ссылок и фотографий. Позднее также из подсчета убрали упоминания других пользователей через меншн.