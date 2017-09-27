Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о требовании ФСБ расшифровать трафик мессенджера. Это следствие того, что мессенджер включили в российский реестр организаторов распространения информации. По закону «Об информации», компании из списка должны в течение шести месяцев хранить данные о передаче сообщений и в случае запроса силовиков давать им ключи для расшифровки.

Дуров не раз заявлял, что ни одно правительство в мире не получит от него ключей для дешифровки трафика, так как их не существует.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», – пояснял создатель мессенджера.

ФСБ составила административный протокол на Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ключи.

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«Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», – сказал Павел Дуров «Ведомостям».

Рассказываем, как в других странах борются с анонимным мессенджером.

Иран

Власти Ирана 26 сентября завели уголовное дело на Telegram и Павла Дурова. Об этом сообщило иранское агентство ISNA, пишет AP. В прокуратура Ирана заявили, что мессенджером пользуются террористические организации, в том числе «Исламское государство», и преступные группы. По мнению следователей, с помощью Telegram также распространяют детскую порнографию и информацию о торговле наркотиками и людьми.

Дуров в ответ заявил, что модераторы регулярно блокирует террористический и порнографический контент.

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Сейчас в Иране существует реестр владельцев Telegram-каналов, они должны получать разрешение от Министертсва культуры Ирана. Их также обязывают добавлять в канал бота, который собирает информацию о читателях для государства.

Власти Ирана также научились вычислять владельцев каналов. Republic подробно писал об этом ранее. После ареста владельцев каналов им предлагают освобождение в обмен на передачу спецслужбам доступа к каналу. После этого канал удаляют. Генеральный прокурор Ирана заявлял, что в месяц власти блокируют 16–20 тысяч каналов.

Индонезия

В июле власти Индонезии заявили о блокировке Telegram из-за того, что мессенджер на отреагировал на заявление Министерства связи Индонезии и не удалил каналы, связанные с терроризмом. В итоге веб-версия сайта оказалась недоступной для пользователей.

Павел Дуров сначала заявил, что мессенджер не получал жалоб от властей Индонезии, однако позднее признал, что модераторы не успели среагировать на письмо ведомства. Он пообещал сформировать индонезийскую команду модераторов, которые бы быстрее блокировали террористический контент.

Проблема разрешилась после поездки Дурова в Индонезию и встречи с министром связи Рудиантара. Чиновник заявил, что им удалось договориться с Дуровым по поводу борьбы с незаконным контентом.

США

В июне Дуров написал, что за время поездки в США в 2016 году его разработчиков дважды пытались подкупить, а на него оказывало давление ФБР. Он подробностях он рассказал в интервью The Baffler позднее.

По его словам, агенты спецслужбы сначала опрашивали его в аэропортах о «ВКонтакте» и сотрудничестве с властями России. Летом 2016 года сотрудники ФБР пришли в его съемную квартиру в Сан-Франциско. Они предложили Дурову создать для Telegram «неформальный дополнительный канал», чтобы обмениваться информацией о террористической угрозе, рассказал создатель мессенджера. Ему якобы показали постановление суда, но он счел это уловкой.

Со слов Дурова также выяснилось, что агенты ФБР летом 2016 года предлагали его разработчику стать консультантом ФБР. Ему предложили передавать спецслужбе информацию об устройстве мессенджера в обмен на крупную сумму денег. Разработчик отказался, после чего представители спецслужбы посетили его вновь.

Китай

После протестов в 2015 году в Пекине начались нападки на правозащитников и активистов. Тогда проправительственная газета People's Daily назвала Telegram платформой, с помощью которого активисты координировали свою деятельность. После публичных признаний правозащитников в том, что они пользовались мессенджером, его заблокировали в Китае.

Доступ к нему, тем не менее, остался с помощью VPN-соединения. Представители оппозиции после блокировки перешли на WhatsApp. О закрытии доступа к этому мессенджеру в Китае стало известно 26 сентября.