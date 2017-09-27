Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уходит в отставку. Об этом он заявил на встрече с региональным правительством, написал в фейсбуке вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

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«Я ухожу и даже уезжаю», – заявил Толоконский.

Не уточняется, кто займет место временно исполняющего обязанности губернатора.

По данным источников РБК, заявление об отставке также написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. По словам собеседников издания, его экстренно вызвали в администрацию президента и предложили несколько должностей, а также обсудили кандидатуру возможного преемника.

Это уже третья отставка губернатора за три дня. Ранее своих постов лишились глава Нижегородской области Валерий Шанцев и самарский губернатор Николай Меркушкин.

«Ведомости» накануне писали, что за осень своих постов лишатся, как минимум, пять губернаторов. О грядущих отставках также заявлял вице-премьер Дмитрий Козак.