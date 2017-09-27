Пока весь мир следит за обменом угрозами между президентом Трампом и лидером Северной Кореи, Россия и США оказались в шаге от прямого военного столкновения в Сирии. Это может произойти в районе города Дейр-эз-Зора, который на протяжении пяти лет находился под контролем «Исламского государства». Именно там силы 5-го корпуса сирийской армии (совместный проект России и Ирана) при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) и сил специальных операций после форсирования реки Евфрат с запада вошли в непосредственное соприкосновение с отрядами поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС, конгломерат отрядов курдского ополчения и суннитских арабских племен), наступающих на Дейр-эз-Зор с северо-востока. В боевых порядках СДС действует американский спецназ, а артиллерийскую поддержку осуществляют морские пехотинцы США. Всего на северо-востоке Сирии для наступления на столицу ИГИЛ Ракку задействовано более тысячи американских военнослужащих.

Тонкая красная линия

Практически сразу (с 16 сентября) между ними начались боевые столкновения, усилившиеся после форсирования сирийской армией Евфрата и создания плацдарма на восточном берегу реки для развития наступления в глубь провинции Дейр-эз-Зор для выхода к границе Сирии с Ираком. В результате минометных обстрелов со стороны отрядов СДС погибло более 70 сирийских военнослужащих и их «иранских союзников», что привело к российским авиаударам по позициям СДС и заявлениям Минобороны РФ, что повторные обстрелы сирийских войск со стороны СДС будут подавляться ответным огнем. Ситуацию усугубила гибель главного российского военного советника в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова и сопровождавших его офицеров в результате минометного обстрела по передовому командному пункту вблизи Дейр-эз-Зора. Скорее всего, обстрел велся силами ИГИЛ, но российская сторона в лице замглавы МИДа Сергея Рябкова (слишком высокий уровень для такого бездоказательного заявления) поспешила обвинить в этом «двуличную политику США в Сирии», фактически намекая на то, что американцы передали ИГИЛ точные координаты командного пункта. Госдепартамент назвал эти российские обвинения «не основанными на фактах». Ранее в официальных заявлениях Минобороны РФ прозвучали схожие обвинения США в пособничестве террористам ИГИЛ и «Ан-Нусры» и якобы взаимодействии с ними для блокирования наступления сирийской армии и окружения отряда российской военной полиции. При этом разговоры про «антитеррористическое взаимодействие с США» как основу для нормализации российско-американских отношений как-то затихли.