В Twitter решили увеличить максимальное количество символов в одном сообщении с 140 до 280. Нововведение пока находится в тестовом режиме и доступно части пользователей.

Основатель сети Джек Дойс прокомментировал обновление, естественно, в самом твиттере, уже используя новый формат. По его словам, это «маленькое изменение, но большой шаг», который решит «серьезную проблему людей, пытающихся твитить».

https://twitter.com/jack/status/912784057863245824

В блоге компании продакт-менеджер Элайза Розен объяснила решение подробнее. Расширение лимита не коснется Японии, Кореи и Китая, поскольку особенности языков этих стран позволяют «передавать примерно вдвое больше информации в одном символе», чем в случае с английским или, например, французским языками. В то же время, по словам Розен, англоязычной аудитории соцсети зачастую не хватает 140 символов для выражения законченной мысли. В качестве подтверждения приводится статистика: 9% всех твитов на английском «упираются» в максимальный лимит, в то время как в случае с японским языком таких постов всего 0,4%.

«Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог с легкостью выразить себя в твиттере <…> Мы понимаем, что многие из вас твитят годами и, возможно, эмоционально привязались к 140 символам – у нас были те же ощущения. Но мы попробовали это [расширение лимита], увидели его возможности и влюбились в это новое, все еще короткое ограничение», – резюмировала Розен.

Реакция пользователей на нововведение оказалась неоднозначной: основная претензия заключается в том, что именно жесткий лимит способствовал креативности, требуя точности и ясности в формулировке мыслей, которые из-за этой лаконичности были максимально смешными и остроумными.

https://twitter.com/Bobchensk/status/912911202803748865

И такое недовольство только на первый взгляд кажется всего лишь излишне эмоциональной реакцией – исследования на тему творческой силы ограничений (creative power of limitations) подтверждают доводы пользователей.