Симферопольский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умерова. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Умерова признали виновным в призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 УК РФ). До апелляции он будет находиться дома. Прокуратура требовала для замглавы Меджлиса три с половиной года условно.

По версии гособвинения, Умеров в марте 2016 года публично призывал к возвращению Крыма под юрисдикцию Украины, выступая в эфире крымского телеканала ATR. Впоследствии запись опубликовали в интернете. Сначала с него взяли подписку о невыезде, а затем отправили судебно-психиатрическую экспертизу.

Сам Умеров называл свое дело политическим и подчеркивал, что в переводе его выступления с крымскотатарского на русский язык добавили слово «надо», что легло в основу обвинения.

В начале сентября к восьми годам колонии приговорили зампреда Меджлиса Ахтема Чийгоза. Его обвиняли в организации беспорядков между сторонниками и противниками присоединения Крыма к России в феврале 2014 года.