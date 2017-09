В марте 2014 года состояние украинской экономики вызывало у наблюдателей чувство близкое к отчаянию. «Почему в украинской экономике такой бардак?» («Why is Ukraine economy in such a mess?») – в однотипно озаглавленных статьях самые разные деловые издания, от британского Economist до американского Harvard Business Review, искали объяснения, почему постсоветской стране с населением, как у Польши, и погрязшей в коррупции не меньше России, за четверть века так и не удалось выйти на уровень благосостояния, сравнимый с тем, который есть у соседей. «Официальная статистика поразительна, – недоумевал Джастин Фокс из Bloomberg: подушевой ВВП у Польши и России давно не опускается ниже $20 000, а у Украины он – $7300». После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе проблемы в украинской экономике очевидным образом резко усугубились. Но с тех пор прошло уже три года. Много ли изменилось?

На первый взгляд (особенно если это взгляд из России) – ничего. Прокремлевские эксперты в государственных СМИ по-прежнему предрекают любым реформам Киева неизбежный крах, а независимые – разочарованы действиями властей по обузданию кризиса. В докладе экономиста Андрея Илларионова, распространенного украинскими медиа в конце весны, Украина сравнивается с Грузией: обе страны, столь разные по своим размерам и экономическому потенциалу, объединяет опыт военного противостояния с Россией. «Грузия в 2008–09 гг. находилась в более тяжелом положении, чем Украина в 2014–16 гг. Тем не менее экономический спад в Украине оказался более длительным, глубоким и масштабным», – отметил Илларионов. Почему? Из-за бездарной политики правительства, которая, как убежден российский экономист, лишь обострила кризис и в глазах населения дискредитировала идею демократических преобразований в стране. «Проводить либеральные экономические реформы в условиях войны – это вещь практически неслыханная», – заметил профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин.

С учтем всех несчастий, которые свалились на Украину за последние три года, попытки властей справиться с трудностями в экономике, возможно, не стоит спешить объявлять абсолютным провалом. Но как в таком случае их оценить? Посмотрим на графики.