Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подает заявление об отставке. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов. Во-первых, я работал завкафедрой в академии Госслужбы. Второе – я, по-моему, числюсь профессором в МГУ и так далее. Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью. Общественной деятельностью. Вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов», – сказал Абдулатипов.

По его словам, основной причиной решения уйти с поста стал возраст – Абдулатипову 71 год. Он отметил, что предложил несколько кандидатур на свой пост. «Я называл целый ряд фамилий. Решение принимает президент. Единственная моя просьба была – чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки», – добавил Абдулатипов.

Рамазан Абдулатипов возглавлял Дагестан с 2014 года. До этого он работал в Госдуме и в Совете Федерации, был послом России в Таджикистане, а также занимал должность министра национальной политики в правительстве Евгения Примакова.

Ранее о том, Что Абдулатипов собирается уйти с поста, сообщали источники РБК. Это четвертый глава региона, ушедший в отставку, за последние три дня. Ранее своих постов лишились губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Нижегородской области Валерий Шанцев и самарский губернатор Николай Меркушкин.