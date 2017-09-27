«Роскосмос» и NASA договорились совместно разработать окололунную космическую станцию Deep Space Gateway. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, передает «Интерфакс».
«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии – Марса», – рассказал он.
Вывод первых модулей на орбиту Луны возможен в 2024–2026 годах. Россия займется созданием одного из трех модулей и разработает стандарты стыковочных механизмов. Для вывода на орбиту новых конструкций «Роскосмос» планирует использовать новую ракету-носитель сверхтяжелого класса, сообщил Комаров.
На станции планируется создать небольшое пространство для команды, автобус для передвижения по поверхности Луны и стыковочный модуль, сказано на сайте NASA.
«Станция будет перемещаться, чтобы поддерживать роботизированные или партнерские миссии к поверхности Луны. На лунной орбите станция будет поддерживать миссии, которые будут исследовать другие направления в Солнечной системе», – рассказал представитель NASA Уильям Герстенмайер.
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