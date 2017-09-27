Президент России Владимир Путин освободил от должности главу управления по противодействию коррупции Олега Плохого. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Плохой станет первым заместителем министра юстиции. Его место займет Андрей Чоботов.

Плохой возглавил антикоррупционное управление сразу после его основания, в декабре 2013 года. С 1999 года он работал в Администрации президента. Плохой – выпускник Высшей школы КГБ СССР.

Чоботов также выходец из КГБ. С середины 90-х годов он работал в департаменте анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ, которым тогда руководил Сергей Иванов.

В 1999 он перешел в Совет Безопасности вслед за Ивановым, заняв должность замруководителя аппарата. С 2004 по 2008 возглавлял аппарат министра обороны РФ. После того, как руководителем ведомства назначили Анатолия Сердюкова – перешел работать в Военно-промышленную комиссию, а затем в 2012 году – в секретариат руководителя АП (тогда ее возглавлял Иванов).