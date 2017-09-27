Управление ФСБ по республике Крым построит забор на границе Крыма и Украины. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Стоимость контракта – 212 млн рублей. Длина забора составит 49,5 километров, а высота – более двух метров. Его установят в Красноперекопском районе Крыма. Работы должны быть закончены к 20 декабря.

Всего сухопутная граница между Крымом и Украиной составляет 168 километров.

В 2015 году правительство Украины одобрило строительство заграждения на границе с Россией.Его строительство продолжается.

В феврале 2017 года закончилось строительство заграждения длиной 23 километра на границе Латвии с Россией. В мае строительство стены начала Литва.