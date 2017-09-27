Президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за ситуации с авиакомпаний «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает «Интерфакс».

«И хочу министру сказать: я объявляю Вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», – сказал Путин на совещании с правительством.

Он потребовал от Соколова «быстро и эффективно» решить проблему с «ВИМ-Авиа». Путин подчеркнул, что говорил с Соколовым по ситуации с авиакомпанией, и тот заявлял, что «эта компания полностью соответствовала всем критериям», предъявляемым к перевозчикам. «Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?», – приводит слова президента ТАСС.

Он также раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве вопросы транспорта. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?», – отметил Путин.

Как рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, последняя финансовая проверка «ВИМ-Авиа» по итогам 2016 года показала финансовое благополучие компании. Он также отметил, что глава «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев перестал выходить на контакт. По данным источников «Интерфакса», он, вероятно, уехал из России. «По некоторым данным, он из “Внуково” улетел в Турцию, предположительно в Стамбул», – сказал один из собеседников агентства.

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