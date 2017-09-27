25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Результат ни для кого не стал неожиданностью – абсолютное большинство независимость поддержали. Согласно предварительным данным, за нее проголосовали 93% участников.

Против референдума выступили Ирак, Турция и Иран, но слово «выступили» слабо отражает реальность. Иракцы перебросили дополнительные силы на север страны, где они соединились с турецкими частями, сконцентрированными в районе границы, угрожая курдам. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал прекратить приобретать в Иракском Курдистане нефть и, тем самым, оставить его без средств к существованию. Турция покупает приблизительно 500 тыс. баррелей нефти в день в Иракском Курдистане, что является основным источником доходов региона. За несколько дней до референдума отряды иракской проправительственной шиитской милиции Хашд аль Шааби (Силы Народной Мобилизации) вступили в бои с курдско-езидским ополчением в районе Шенгала. Что касается Ирана, то он подверг массированным обстрелам со своей территории курдские деревни в Ираке.

Расклад сил

На фоне всех этих угроз один из руководителей РПК (Рабочая партия Курдистана) Джамиль Байик заявил, что нападение на любую из частей Курдистана РПК воспримет как нападение на всех курдов. С подобными заявлениями выступили и некоторые другие влиятельные сторонники РПК на Севере Сирии. Участники РПК – сторонники Абдуллы Оджалана (Апо) – ведут партизанскую войну в Турции (где проживает 20 млн курдов). Кроме того, РПК контролирует север Сирии (Сирийский или Западный Курдистан – Рожава), где проживает 3 млн курдов, и созданную там 60-тысячную милицию ОНС (Отряды Народной Самообороны). Местная правящая партия – ПДС (Партия Демократический Союз) является сирийским отделением РПК.