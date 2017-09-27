Совладелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев не выходит на связь с утра 27 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседники агентства и глава «Росавиации» Александр Нерадько предполагают, что он покинул Россию. Нерадько заявил, что Мурсекаев не приехал на заседание по поводу авиакомпании 27 сентября.

«По некоторым данным, он из “Внуково” улетел в Турцию, предположительно в Стамбул», – заявил собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», это произошло 26 сентября.

Как сообщил Нерадько, самолеты «ВИМ-Авиа» арестовали за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. На 27 сентября около 38 тысяч пассажиров авиакомпании находятся за границей.

Общую кредиторскую задолженность авиаперевозчика оценили в 7 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за ситуации с авиакомпанией.

@widget type=post-embed id=86598

22 сентября авиакомпания начала задерживать и отменять рейсы. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении «ВИМ-Авиа». Министр транспорта Максим Соколов, в свою очередь, заявил, что господдержка авиакомпании «уже бессмысленна, потому что данная компания практически прекратила свою работу».

Авиакомпания массово начала задерживать рейсы в мае 2017 года. Тогда в авиакомпании пояснили, что при проведении техобслуживания у самолетов обнаружили скрытые дефекты и им потребовался ремонт. «ВИМ-Авиа» пришлось на две недели остановить чартерные перевозки в июне, чтобы прекратить задержки.