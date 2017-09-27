27 сентября стало известно, что владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, скорее всего, уехал из России. Он перестал выходить на связь и не пришел на заседание по ситуации с авиаперевозчиком. Republic рассказывает о том, что происходило с авиакомпанией в последнее время.

«Вим-Авиа» начала массово задерживать рейсы с мая 2017 года. Тогда в авиакомпании пояснили, что при проведении техобслуживания у самолетов обнаружили скрытые дефекты и им потребовался ремонт. Задержки продолжились летом и осенью.

25 сентября авиакомпания сообщила о прекращении чартерных рейсов из-за задолженностей перед аэропортами и поставщиками топлива. Источник The Bell утверждал, что регулярные рейсы «Вим-Авиа» продолжатся до 2 октября.

26 сентября министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что господдержка авиакомпании «уже бессмысленна, потому что данная компания практически прекратила свою работу». Как стало известно позднее, в отношении «ВИМ-Авиа» завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, компания продолжала продавать авиабилеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

27 сентября на совещании правительства президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии Соколову и раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации с «ВИМ-Авиа». Он потребовал решить проблему с авиакомпанией «быстро и эффективно».

В тот же день в Госдуме прошло совещание по поводу «ВИМ-Авиа». Как рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, собственник авиакомпании Рашид Мурсекаев не выходит на связь и, предположительно, покинул Россию. «Интерфакс» со ссылкой на источники сначала написал, что Мурсекаев улетел в Турцию из «Внуково». Затем агентство со ссылкой на другого собеседника уточнило, что он вылетел 26 сентября из «Шереметьево». При этом страна, в которую отправился владелец компании, не называлась.

На 27 сентября, по данным Росавиации, около 38 тысяч пассажиров авиакомпании находятся за границей. Самолеты «ВИМ-Авиа» арестовали за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Общую кредиторскую задолженность компании оценили в 7 млрд рублей.

В Росавиации подчеркнули, что для выполнения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» придется выделить из бюджета 200 млн рублей. В ведомстве считают, что нужно вновь поднять вопрос о создании страхового резерва на случай банкротства авиакомпаний. Для этого Росавиация предложила ввести новый сбор в размере 10 рублей с билета.