Саудовская Аравия сделала шаг навстречу женщинам. Ее монарх Салман бин Абдул-Азиз пообещал отменить одно из самых нелепых ограничений для местных жительниц – запрет на вождение. Формальности будут завершены к середине 2018 года. Местная пресса уже назвала решение историческим.

Сейчас Саудовская Аравия – единственная страна в мире, где женщинам запрещено водить автомобиль. Запрет имеет полуофициальный характер – закона, который запрещал бы местным жительницам садиться за руль, нет. Но водительские права выдают только мужчинам.

Формально это обосновывают нормами шариата – хотя в других исламских странах таких запретов нет. Соответствующая фетва (религиозное предписание) гласит, что вождение для женщины – «источник зла» и повод для нарушения религиозных норм. Местные клирики заявляют, что это вредно для здоровья. Один из них утверждал, что если запрет снять – это приведет к распаду семей, падению рождаемости, росту супружеских измен, повышению числа аварий, а также (цитата) «огромным расходам на косметику».

Почему власть уступила?

До сих пор власти занимали их сторону. Почему они передумали? Сыграла роль экономическая ситуация. Саудовская Аравия стала одной из стран, пострадавших от падения нефтяных цен (нефть обеспечивала 90% ее экспортных доходов). Дефицит бюджета в 2016 году составил десятки миллиардов долларов. Пришлось экономить и вводить новые налоги.