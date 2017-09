Большинство людей, которые отказываются от мяса, делают это из этических соображений – животные не должны умирать ради сытости человека. Но на другой чаше весов оказывается простой факт, которому сложно противостоять: мясо – это вкусно, мы любим его. Разрешить это противоречие вместе берутся наука и Кремниевая долина. В прошлом месяце одна из крупнейших сельскохозяйственных корпораций, американская Cargill, миллиардеры Билл Гейтс и Ричард Брэнсон, а также другие инвесторы вложили $17 млн в компанию Memphis Meats. Она делает мясо из животных клеток, при котором не требуется выращивание и убийство скота и птицы – только много-много чашек Петри. В сентябре Китай и Израиль подписали соглашение на $300 млн по обмену «чистыми» технологиями, в том числе по приготовлению искусственного мяса. Мясо из пробирки стало по-настоящему горячей темой: эта технология обсуждается, улучшается, становится предметом споров и притягивает большие деньги. Republic изучил, как это работает, насколько это дорого, может ли сравниться с настоящим мясом и при чем здесь экология.

Как все начиналось

О том, что неплохо бы прекратить убивать «целую курицу ради грудки или крылышка», говорил еще Уинстон Черчилль в 1932 году. В своем эссе «Пятьдесят лет спустя» («Fifty Years Hence»), описывая мир будущего, он фантазировал о том, что употребляемые в пищу части курицы будут выращиваться «сами по себе в подходящей среде» и по вкусу окажутся неотличимы от оригинала.

Бывший казначей и будущий премьер-министр был слишком оптимистичен, но верно угадал направление. Впервые искусственное мясо было получено в 1971 году – тогда ученые вырастили гладкую мышцу морской свинки. С начала 2000-х годов экспериментами по выращиванию мяса в пробирке заинтересовалось NASA – агентство хотело найти потенциальный возобновляемый источник белка в будущих долговременных космических миссиях, в том числе на Марс. Ученые культивировали индюшатину в 2001 году, а в 2002-м создали и искусственное мясо рыбы – филе карася.

Одной из первых организаций, начавших вкладывать деньги в эту сферу, была PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») – она спонсировала исследования на тему мяса in vitro (лат. – «в стекле») с конца 1990-х годов. В течение многих лет после этого получение мяса «в пробирке» оставалось предметом научного, но не общественного интереса. Еще в 2008 году, когда PETA объявила, что выдаст $1 млн изобретателю коммерчески оправданного способа выращивания куриного мяса в лаборатории, никто кроме чересчур увлеченных не думал, что у такой технологии действительно есть будущее.

Теперь все изменилось. О созданном из мышечных клеток мясе как о «будущем еды» пишут медиа, исследования в этой области спонсируют правительства стран (первыми в 2008 году стали Нидерланды), стартапы привлекают десятки миллионов долларов инвестиций и один за другим представляют искусственно созданные продукты, вкус которых все ближе к идеальному.

Первый в истории гамбургер с котлетой из искусственного мяса был съеден на пресс-конференции в Лондоне в августе 2013 года, он стал кульминацией пятилетнего исследовательского проекта, а на выращивание котлеты из мышечных клеток коровы ушло три месяца. Через два с половиной года, феврале 2016-го, американская компания Memphis Meats представила первый выращенный в лаборатории митбол, а в 2017-м она же презентовала полученную аналогичным способом утятину и мясо цыпленка.

Как вырастить котлету

Технология культивирования мяса в пробирке выросла из медицины – создания человеческих органов для пересадки. Самый известный человек в этой сфере – Марк Пост, ученый из Маастрихтского университета, изначально занимался изучением сердечно-сосудистой физиологии и ангиогенеза (процесс образования кровеносных сосудов в тканях организма). Поста иногда называют крестным отцом мяса in vitro; именно его работа была представлена в 2013 году в виде котлеты для бургера.

Как пояснял Пост в многочисленных комментариях для прессы, все начинается с получения из мышечной ткани коровы стволовых клеток, которые в организме отвечают за регенерацию тканей после травмы. Утверждают, что для животного процедура безболезненна.