28 сентября на 92 году жизни скончался издатель журнала Playboy и основатель компании Playboy Enterprises Хью Хефнер. Об этом сообщили на сайте компании.

https://twitter.com/Playboy/status/913240335358111744

Как говорится в пресс-релизе, Хефнер умер в своем особняке Playboy в Лос-Анджелесе, окруженный родными и близкими. Скончался он от «естественных причин».

Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. Он принимал участие во Второй мировой войне, а после армии окончил психологический факультет Университета Иллинойса. Несколько лет он работал в рекламном отделе Esquire, а потом решил открыть собственный журнал. В 1953 году выходит первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке.