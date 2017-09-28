Лидера Христианского государства” Александра Калинина судили за убийство своей соседки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Красноярского края Наталью Мишанину.

Убийство произошло в 2002 году в Норильске. Как рассказала Мишанина, в июле Калинин узнал, что у его соседки, “хорошей приятельницы его матери”, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам.

“Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру – ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли”, – пояснили в пресс-службе суда.

Калинина задержали в сентябре 2002 года, а в мае 2003 года суд приговорил его к 8,5 годам тюрьмы. Помимо этого, в январе 2003 года лидер “Христианского государства” получил два года условно за подделку документов.

Ранее стало известно, что на Калинина завели уголовное дело за призывы поджигать кинотеатры, где собираются показывать “Матильду”. Его обвинили в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (статья 179 УК РФ), а затем арестовали до 22 ноября.

Суд также арестовал до 11 ноября Александра Баянова, Дениса Манталуци и Юрия Калинина, брата лидера “Христианского государства” по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера “Матильды” Алексея Учителя. Они признали свою вину.