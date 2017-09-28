Владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев не улетел из России. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, сейчас Мурсекаева допрашивают следователи. Задержан также гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев. У ключевых сотрудников авиакомпании ночью прошли обыски, пишет Business FM. Все следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве, уточняет радиостанция. «Коммерсантъ» писал, что Кочнев проходит по делу как свидетель. Это подтвердили источники ТАСС.

27 сентября сообщалось, что Мурсекаев перестал выходить на связь. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что он, предположительно, покинул Россию. Как утверждали источники, Мурсекаев улетел из «Шереметьево» 26 сентября.

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«Вим-Авиа» начала массово задерживать рейсы с мая 2017 года. В компании утверждали, что это связано с ремонтом самолетов. Задержки продолжились летом и осенью. 26 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за задолженностей перед аэропортами и поставщиками топлива. Министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что «данная компания практически прекратила свою работу».

На 27 сентября, по данным Росавиации, около 38 тысяч пассажиров авиакомпании находятся за границей. Самолеты «ВИМ-Авиа» арестовали за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Общую кредиторскую задолженность компании оценили в 7 млрд рублей. По данным «Ведомостей», компания уже получила 55 млн рублей субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток, а также 60 млн рублей – на погашение долгов по зарплатам. Как пишет издание, «ВИМ-Авиа» должны перечислить еще почти 500 млн рублей в качестве возврата НДС за третий квартал 2017 года.