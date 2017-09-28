Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Родченкова объявили в международный розыск. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии СК, Родченков организовал распространение допинга среди спортсменов.

В 2016 году Басманный суд арестовал имущество Родченкова, но затем Мосгорсуд отменил арест. Сам экс-директор антидопинговой лаборатории с 2016 года находится в США.

В марте 2016 года несколько десятков российских спортсменов поймали на использовании запрещенного допингового препарата мельдония. В мае того же года Родченков дал интервью The New York Times, в котором признался в уничтожении допинг-проб и рассказал об употреблении допинга 15 российскими спортсменами, занявшими призовые места на олимпиаде в Сочи.Его показания легли в основу расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о централизованной системе применения допинга в России.

На основании первой части доклада ВАДА российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.