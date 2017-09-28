Следователи задержали гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Об этом говорится в официальном сообщении СК.

Кочнева и Пантелееву подозревают в хищении средств пассажиров, в ближайшее время им предъявят обвинения. По данным СК, владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию, их местонахождение устанавливается.

Ранее источники Business FM и ТАСС утверждали, что Мурсекаев не улетел из страны, его вызвали на допрос. Как писали ТАСС и «Коммерсантъ», Кочнева допросили как свидетеля, а у ключевых сотрудников авиакомпании ночью прошли обыски.

27 сентября сообщалось, что Мурсекаев перестал выходить на связь. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что он, предположительно, покинул Россию. Как утверждали источники, Мурсекаев улетел из «Шереметьево» 26 сентября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения средств пассажиров «ВИМ-Авиа». По версии СК, компания продолжала продавать авиабилеты, несмотря на то что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

По данным Росавиации на 27 сентября, около 38 тысяч пассажиров авиакомпании находятся за границей. Самолеты «ВИМ-Авиа» арестовали за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Общую кредиторскую задолженность компании оценили в 7 млрд рублей.