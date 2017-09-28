Газета «Известия» сообщает: «Отставки губернаторов будут продолжаться, это плановый процесс смены элит, позволяющий бороться с плохими показателями, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко». Это первый абзац совсем короткой новости. Но там есть и второй, прямая цитата: «“Это не кампанейщина, а плановая ротация. Она будет продолжаться, и связана она не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит”, – заявила в среду Матвиенко». Смена элит, позволяющая бороться с плохими показателями, которая не связана с плохими показателями. Поди пойми, что они тебе хотят сказать.

Ну да, разумеется, это просто плод невнимательности падкого на штампы новостника, которому надо стремительно сочинить новость, к тому же это не просто новость, а одна из важнейших новостей дня: губернаторы косяком пошли, как лосось на нерест, журналисту улов, думать некогда.

Но за ошибкой нетерпеливого сочинителя – настоящее прозрение, так часто бывает.