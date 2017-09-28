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В бизнес-школе Сколково пройдет мастер-класс бывшего главного редактора агентства РИА Новости Светланы Миронюк «Бренды и Big Data: жизнедеятельность бренда в цифровой среде. Новые правила игры».

Мероприятие состоится 5 октября. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

На мастер-классе планируется обсудить происходящие в индустрии изменения, противоречия классических и современных сценариев, а также рассмотреть конкретные кейсы. Планируется, кроме того, презентация серии digital-программ «Мастер цифровых медиа».

«Цифровизация окружающего нас мира изменила и поведение клиентов, и скорость принятия потребительских решений. С ними вместе ощутимо трансформировались и каналы коммуникации, инструменты маркетинга, модели дистрибуции и способы продаж. Digital Branding теперь диктует свои правила не только в массовом сегменте, но и в B2B, и в B2G».

Светлана Миронюк была главредом агентства РИА Новости с 2006 по 2014 год. С февраля 2016 года занимала пост старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Она покинула этот пост спустя год работы.