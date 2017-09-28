Кремль почти закончил перестановки в рядах губернаторов. После осенней волны отставок новых увольнений до выборов президента можно не ждать: в кремлевской администрации перейдут от региональной повестки к подготовке к электоральной гонке.

Грядущими выборами объясняются и массовые отставки областных руководителей. Среди других причин – конфликты местных элит, итоги закрытых соцопросов, возраст уходящих чиновников и интересы крупного бизнеса и госкорпораций.