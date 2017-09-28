Уголовное дело в отношении авторов ютьюб-канала «Немагия» Алексея Псковитина и Михаила Печерского прекращено. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат блогеров Александр Зинуров.

По его словам, дело закрыли в связи с примирением сторон. Защита блогеров получила заявление об отказе основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова от иска в арбитражном суде.

Ранее Тиньков заявил, что не хочет «вымаливать извинения», и пообещал отозвать все иски к авторам «Немагии».

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Дело о клевете на Псковитина и Печерского завели из-за ролика, высмеивающего бизнесмена и его банк. Видео набрало более 7 млн просмотров. Представители банка назвали ролик – «грязью» и «клеветой» и заявили, что будут «делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону». Тиньков также подал иск о защите чести и достоинства.

Суд обязал Роскомнадзор заблокировать видео, а его авторов – прекратить распространять ролик. Тиньков требовал компенсации в 500 тысяч рублей с обоих ответчиков из-за того, что видео так и не удалили. Сейчас оно находится в свободном доступе.