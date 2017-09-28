В Москве мошенники похитили из одного из банков 500 миллионов рублей, используя поддельные документы. Об этом сообщает МВД России.

Ведомство не уточняет название банка. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали в МВД, преступники действовали от имени пяти физических лиц. Они предоставили в банк фальшивые документы, на основании которых им одобрили кредиты в размере около 500 млн рублей.

Полиция уже задержала учредителя и соучредителя двух коммерческих организаций. Его отправили под домашний арест.