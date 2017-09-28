Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отмечается, Кошин ушел в отставку «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский.

Кошин руководил Ненецким автономным округом с 2014 года. До этого он был членом Совета Федерации, а также председателем Собрания депутатов округа.

Цыбульский в 2006–2013 годах занимал различные должности в Минэкономразвития, Минрегразвития и аппарате правительства. С 2014 года работал заместителем министра экономического развития. Ему 38 лет.

Отставка Кошина – уже четвертая за последние четыре дня. Ранее об отставке заявили глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Нижегородской области Валерий Шанцев и самарский губернатор Николай Меркушкин.

РБК писало, что осенью 2017 года в отставку отправят до десяти губернаторов. 26 сентября «Ведомости» сообщили, что в течение осени свои посты потеряют, как минимум, пять российских губернаторов, в том числе руководитель Омской области Виктор Назаров и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.