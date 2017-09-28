Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал виллу телеведущего Владимира Соловьева в Италии. Видео в своем блоге опубликовал политик Алексей Навальный.

Вилла Соловьева находится на озере Комо. По данным ФБК, изначально она была оформлена на фирму Honour International, якобы принадлежащую телеведущему. В 2016 году он оформил недвижимость на себя.

https://www.youtube.com/watch?v=9MHqpyN6iAk&feature=youtu.be

Фонд также узнал, что после покупки виллы Соловьев получил удостоверение резидента Италии. Фото удостоверения Навальный также выложил на своем сайте.

«Итальянская прописка. Удостоверение резидента Италии, выданное местным муниципалитетом. Пока вся страна, открыв рот, смотрит шоу Соловьева, где он в чёрном мундире кроет загнивающий запад и облизывает Путина, наш герой тихо так – бочком, бочком – оформил резидентство в Италии. Это не гражданство и не вид на жительство, но юридически высказанное: ребята, я здесь живу, у вас на Комо», – написал политик.

Помимо этого, ФБК показал московскую квартиру Соловьева на Долгоруковской улице площадью 160 квадратных метров и дачу телеведущего в Переделкино (1046 квадратных метров).

Информация о вилле Владимира Соловьева публиковалась еще в 2009 году. Сам телеведущий никак ее не комментировал.