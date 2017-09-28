Пользователи портала «Кинопоиск», в профилях которых появились отметки об ожидании выхода фильма «Крым», пожаловались на взлом аккаунтов. Об этом говорится в сообщении «Кинопоиска» на фейсбуке.

«Некоторые пользователи „КиноПоиска“ сообщили нам о том, что, их аккаунт был скомпрометирован – в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма „Крым“.<…> Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны», – говорится в сообщении.

Каждому пользователю с подозрительными оценками отправят письмо о вероятности взлома с просьбой сменить простой пароль на более сложный, добавили в «Кинопоиске».

В компании также рассказали, как устроен рейтинг ожидания. До премьеры люди могут указать, что они ждут фильм или, напротив, он им неинтересен. В первом случае пользователю приходит уведомление о выходе картины в прокат с возможностью купить билеты.

На момент выхода заметки у фильма «Крым» было более 73 тысяч отметок об ожидании, рейтинг фильма был 69%.

Заметка дополняется.