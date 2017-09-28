Это перевод материала автора Bloomberg View профессора Центра Генри Киссинджера Хэла Брэндса. Статья одного из самых активных в последнее время американских аналитиков, освещающих внешнюю политику, позволяет оценить изменения взглядов, которые происходят в экспертном сообществе США – в том числе по отношению к Китаю и России. Другие колонки Bloomberg View можно прочитать по ссылке.

Примерно через 25 лет после холодной войны одной из доминирующих тем политики США стала попытка глобализовать либеральный международный порядок, который первоначально воцарился на Западе после Второй мировой войны. Вашингтон надеялся добиться глобализации с помощью интегрирования в систему ее потенциальных противников – России и Китая – настолько глубоко, чтобы у них больше не возникло бы желания выступить против. Цель состояла в том, чтобы посредством экономического и дипломатического стимулирования объединить ведущие мировые державы в систему, в которой все они будут удовлетворены, а США при этом по-прежнему сохранят свои ценности и мировое господство.

Это была опрометчивая мечта, основанная на идее, что Россия и Китай необратимо идут по пути политической и экономической либерализации и что в конечном итоге их интересы можно будет совместить с интересами самой Америки.

Однако теперь этот проект безоговорочно зашел в тупик. Новой целью стратегии США будет не интеграция соперничающих великих держав в подлинно глобальный мировой порядок, а защита уже существующей международной системы – пусть и неполной, но успешной – от их посягательств.

С этим выводом может быть трудно смириться, поскольку эпоха после окончания холодной войны характеризовалась невероятно оптимистичным взглядом на мир. Когда прекратилась гонка сверхдержав, демократия и свободные рынки стали распространяться как лесные пожары, стены падали, а геополитическое деление исчезало.

Даже Россия и Китай – давний геополитический соперник Америки и новая великая держава, маячащая на горизонте, – проявили интерес к более тесному сотрудничеству и интеграции в мировое сообщество под руководством США. Казалось возможным, что мир движется к единой политической и экономической модели и единой глобальной системе под руководством Америки.